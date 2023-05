Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Pkw-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab - Alkoholtest positiv

Willich-Anrath (ots)

Am 29.04.2023 hat es gegen 04.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Neersener Straße in Anrath gegeben. Eine 32-jährige Willicherin fuhr mit ihrem Pkw auf der Neersener Straße in Fahrtrichtung Neersen. Beim Linksabbiegen in die gleichnamige Einmündung verlor die 32-Jährige die Kontrolle über ihr Auto, wodurch sie von der Fahrbahn abkam und mit einem dortigen Mast kollidierte. In Folge dessen kam es noch zu einem Zusammenstoß mit einer Steinmauer eines dortigen Wohnhauses. Die Willicherin entfernte sich im Anschluss unerlaubterweise vom Unfallort. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte die leich verletzte Unfallverursacherin an ihrer Wohnadresse antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Im Zuge dessen warnt die Polizei Viersen davor, unter Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilzunehmen. Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer enorm. Zudem stellt das unerlaubte Entfernen von einem Unfallort eine Straftat dar. / AM (395)

