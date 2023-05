Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Müllcontainer brennt an Grundschule - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am Sonntag um kurz nach 13 Uhr hat ein Müllcontainer an der Grundschule an der Bachstraße in Viersen gebrannt.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht aktuell davon aus, dass der Container für Altpapier in Brand gesetzt wurde. Deshalb fragen die Ermittler: Wer hat am Sonntag, 30. April, um die Mittagszeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bachstraße in Viersen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. / hei (392)

