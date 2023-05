Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Discounter

Grefrath-Mülhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind ein oder mehrere Unbekannte in einen Discounter an der Hauptstraße in Grefrath-Mülhausen eingebrochen.

Gegen 0.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, die ersten Kräfte trafen in kürzester Zeit ein. Sie stellten fest, dass die Eingangstür beschädigt war und davor Pflanzen aus dem Markt stand. Weitere Pflanzen fanden sich bei den Einkaufswagen.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Bereits in der Nacht vom 3. auf den 4. April hatten Unbekannte dort eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat am Wochenende in der Nacht von Freitag, 28. April, auf Samstag, 29. April, verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (393)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell