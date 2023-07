Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B105 in Löbnitz

PR Barth (ots)

Am 08. Juli 2023 kam es gegen 22:00 Uhr im Kreuzungsbereich der B 105/ L 23 in Löbnitz zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Eine 51-jährige Toyota-Fahrerin aus Hamburg befuhr die Kreuzung der B105 und der L 23 aus Richtung Barth kommend. In der Folge übersah sie aus bisher ungeklärten Gründen einen aus Richtung Stralsund heranfahrenden 70-jährigen Kia-Fahrer aus Rostock. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Dabei wurde die Toyota-Fahrerin schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Kia-Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die weitere medizinische Behandlung erfolgt in einem Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und wurden durch einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000,00 Euro. Die Kreuzung musste bis zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn ca. 2,5 Stunden gesperrt werden. Alle Beteiligten des Verkehrsunfalles sind deutsche Staatsbürger.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

