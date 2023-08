Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Who let the dogs out...

Annweiler (ots)

Glücklich war am Ende des heutigen Donnerstages eine Urlauberin aus Hessen. Ihr Hund Rasputin war ihr im Bereich des Trifels davon gelaufen und die Suche nach ihm verlief zunächst ergebnislos. Ihren Verlust meldete sie kurz nach 17 Uhr bei der Polizei in Annweiler. Dort meldete sich auch um 18:35h ein Mann, der einen kleinen schwarzen Hund gefunden und bei sich aufgenommen hatte. Hund und Hundehalterin fanden so am Ende des Tages wieder zusammen.

