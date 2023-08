POL-PDLD: Unfall auf Raststätte

Lustadt (ots) - Aufgrund von Anwohnerbeschwerden wurden am Dienstagmorgen in der Poststraße in Lustadt Verkehrskontrollen zur Überwachung des Durchfahrtsverbotes für LKW durchgeführt. Innerhalb einer Stunde konnten keine Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt werden. Ein "Gurtmuffel" wurde kostenpflichtig verwarnt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Dennis Bettinger Telefon: 07274 958-1602 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

mehr