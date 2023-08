POL-PDLD: Verkehrsunfälle auf der B9

Hatzenbühl (ots) - Am Dienstag zwischen 08.00h und 09.00h kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizei Wörth die Geschwindigkeit in Hatzenbühl in der Maxstraße in Fahrtrichtung Rheinzabern. Bei 30 gemessenen Fahrzeugen fuhren bei erlaubten 50 km/h sechs Fahrzeugführer zu schnell. Der schnellste Verkehrssünder wurde mit 73 km/h gemessen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am ...

