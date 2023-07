POL-BOR: Velen B525 - schwerer Verkehrsunfall - Abschlussmeldung

Velen (ots) - Tatort: Velen, Ramsdorfer Straße; Tatzeit: zwischen 15.07.23, 07.00 Uhr, und 17.07.23, 06.45 Uhr; Eine Kabeltrommel (500 m), einen Werkzeugkoffer und Brandschutzmaterialien entwendeten Einbrecher am vergangenen Wochenende. Der oder die Täter hatten eine Kellertür des im Umbau befindlichen Rathauses aufgehebelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) Kontakt für ...

