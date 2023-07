Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau BAB7: Kraftstoff entwendet; Essel BAB7: Weiterfahrt untersagt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.07.2023 Nr. 1

22.-23.07 / Kraftstoff entwendet

Soltau BAB7: Ein 33-jähriger LKW-Fahrer, der mit seinem LKW auf dem Parkplatz "Abelbeck Kuhbusch" der Autobahn 7, zur Nachtruhe stand, musste am Sonntagmorgen feststellen, dass unbekannte Täter circa 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank seiner Zugmaschine entwendet hatten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

23.07 / Weiterfahrt untersagt

Essel BAB7: Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei am Sonntagabend der Hinweis eines qualmenden und auf dem Boden schleifenden PKW Mercedes gegeben, der die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. Die Beamten stellten erhebliche, technische Mängel am PKW fest. Da die 37-jährige PKW Fahrerin die polizeilichen Weisungen und Auflagen zur weiteren Fahrt missachtete, wurde der Fahrerin die Weiterfahrt gänzlich untersagt und am PKW eine Sperre angebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell