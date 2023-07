Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Munster, Fahren unter Drogeneinfluss; 2. Bispingen, Auffinden eines gestohlenen UNIMOG; 3. Munster, Kennzeichendiebstahl/Urkundenfälschung

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Munster, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag stellte die Polizei Munster, im Rahmen der Funkstreife, einen Pkw-Führer (23 Jahre, ohne festen Wohnsitz) fest, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug führte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin musste dieser vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt.

2. Bispingen, Auffinden eines gestohlenen UNIMOG

Am Samstag teilte ein Landwirt der Polizei Munster mit, dass er in seinem Wald einen Mercedes-Unimog (ehemaliges Feuerwehrfahrzeug) aufgefunden habe. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits vor zwei Monaten von einem Betrieb in Schleswig-Holstein entwendet wurde. Die Polizei führte eine Spurensicherung durch. Der Eigentümer des UNIMOG, im Wert von ca. 50.000,- Euro, freute sich nach langer Suche sehr über die Mitteilung der Polizei Munster.

3. Munster, Kennzeichendiebstahl/Urkundenfälschung

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Munster wurde in der Nacht zu Sonntag von einer Polizeistreife festgestellt. Der Jugendliche war mit seinen Freunden mit einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs. An dem Pkw befanden sich Kennzeichen, die zuvor in Munster entwendet wurden. Weiterhin wurden bei den Jugendlichen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

4. Bad Fallingbostel/A7, Transporter überladen

Am frühen Sonnabendmorgen wurde ein Transporter auf der BAB 7 im Bereich Bad Fallingbostel kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass das Fahrzeug überladen sein könnte. Eine Wägung bestätigte dies. Es lag eine Überladung von 77 % vor. Dem Fahrzeugführenden wurde die Weiterfahrt bis zur Umladung untersagt. Außerdem wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung einbehalten.

5. Rethem (Aller), Transporter kollidiert mit Baum

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Ortschaft Frankenfeld ein schwerer Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Oyten kam, aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, mit seinem beladenen Transporter in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum am Fahrbahnrand. Die Airbags im Fahrzeug lösten aus und verhinderten Schlimmeres. Leicht verletzt konnte der Fahrzeugführer selbstständig den verunfallten Lieferwagen verlassen. Am verunfallten Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn kurzfristig gesperrt werden.

6. Walsrode, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am späten Samstagnachmittag kam es in Höhe Ortsausgang der Ortschaft Klein Eilstorf, im Kreuzungsbereich der K114, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 84-jährige verursachende Fahrzeugführerin aus Rethem (Aller) missachtete mit ihrem Auto die Vorfahrt einer 45-jährigen Fahrzeugführerin aus Ahlden. Im unmittelbaren Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführerinnen wurden vor Ort durch den eintreffenden Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und im weiteren Verlauf in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell