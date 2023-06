Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Nach Unfall weitergefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Leitingsstiege;

Unfallzeit: zwischen 14.06.2023, 21.00 Uhr, und 15.06.2023, 09.00 Uhr;

Gestreift hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Weseke ein geparktes Auto. Der Unfall ereignete sich auf der Leitingsstiege - zurück blieb ein schwarzer Citroen mit Schäden an der Fahrerseite. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell