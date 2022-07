Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verdacht der schweren räuberischen Erpressung einer Rolex-Uhr am 15.06.2022 in Bremen - Beschuldigter in Untersuchungshaft ++

Bremen. Nachdem am 15.06.2022 ein 17-Jähriger von einem jungen Mann an der Schlachte mit einem Messer bedroht und von ihm seine Rolex-Uhr erbeutet worden war (die Polizei Bremen berichtete am 16.06.2022, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5223492), richten sich die Ermittlungen gegen einen ebenfalls 17-jährigen Mann. Da dieser aus dem Landkreis Verden kommt, sind Staatsanwaltschaft Verden und die Polizeiinspektion Verden/Osterholz mit den Ermittlungen zuständigkeitshalber betraut.

Da das weitere Verhalten des 17-Jährigen den Verdacht ergab, dass er die Tat verdunkeln, also die Ermittlung der Wahrheit erschweren könnte, hat das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet. Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nahmen den 17-Jährigen am Dienstagmorgen fest, sodass dieser sich nunmehr in Untersuchungshaft in einer Jugendanstalt befindet.

