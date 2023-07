Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbrüche in Wohnhaus; Neuenkirchen: Heckenbrand; Soltau: Betrunken verunfallt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.07.2023 Nr. 1

18.07-19.07 / Einbruch in Wohnhaus und Einbruchversuch - Abwesenheit ausgenutzt Schneverdingen: Nach der Urlaubsrückkehr am Dienstagnachmittag haben die Bewohner eines Einfamilienhauses am "Igelweg" feststellen müssen, dass in ihrer Abwesenheit unbekannte Täter in ihr Haus eingebrochen sind. Die Täter öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster, brachen im Haus einen Tresor auf und stahlen Schmuck, Armbanduhren und Silbermünzen in einem Gesamtwert von circa 16000 Euro. Anschließend flohen die Täter unerkannt. Unweit versuchten am frühen Mittwochmorgen zwei unbekannte, männliche Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Im Sandstich" einzubrechen. Dort rüttelten sie an einer rückwärtigen Fensterjalousie und leuchteten in das Wohnhaus hinein. Dieses Vorgehen konnte der abwesende Hauseigentümer auf seiner Überwachungskamera beobachten und die Polizei verständigen. Die Täter flohen unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter: 05191-93800 entgegen.

18.07 / Brand einer Hecke

Neuenkirchen: Die Absicht Unkraut abzuflammen endete an der Straße "Am Kamp" mit einem Heckenbrand auf dem Nachbargrundstück. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Gegen den 74-jährigen Verursacher wird nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

18.07 / Betrunken mit Ampel kollidiert

Soltau: Am Dienstagabend befuhr ein 73-jähriger Audi-Fahrer die Celler Straße, fuhr dabei in den Gegenverkehr und kollidierte schlussendlich im Kreuzungsbereich zur Reinickendorfer Straße, mit einer dortigen Ampel und einem Zaun. Die Polizeibeamten stellten beim 73-jährigen Fahrer Atemalkohol fest. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell