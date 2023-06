Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (19.06.2023, 12:30 Uhr) wurde eine 14-Jährige von einer Unbekannten in der Saarlandstraße angegriffen. Die 14-Jährige ärgerte ihre ebenfalls 14 Jahre alte Freundin. Scheinbar missverstand die unbekannte Frau dies und fühlte sich beleidigt. Die Angreiferin zog die Jugendliche an den Haaren und drückte sie gegen die Scheibe einer Haltestelle. Danach ging sie in Richtung Wittelsbachstraße weg.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Mitte 20 Jahre alt, ca. 1,75 m groß und dünn. Sie hatte schwarze schulterlange Haare, welche sie zu einem Palmenzopf trug. Sie war bekleidet mit einem hellen Oberteil und schwarz-weißer Hose.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu der Angreiferin geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell