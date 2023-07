Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Kindertagesstätte; Neuenkirchen: Kradfahrer betrunken; Rethem: PKW gegen Baum

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.07.2023 Nr. 1

18.07 / Einbruch in Kindertagesstätte

Soltau: Unbekannte Täter brachen am frühen Dienstagmorgen in die Kindertagesstätte am Georg-Droste-Weg ein und durchwühlten dort mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde ist bisher nicht bekannt.

17.07 / Ohne Helm und betrunken

Neuenkirchen: Einer Polizeistreife fiel am Montagabend an der Delmser Dorfstraße ein Kleinkraftrad auf, dessen Fahrer keinen vorgeschriebenen Sicherheitshelm trug. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten zudem Atemalkoholgeruch beim 41-jährigen Kradfahrer auf. Ein Test ergab einen Wert von 1,45 Promille, was zur Folge hatte, dass dem 41-jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

17.07 / PKW gegen Baum

Rethem: Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montagnachmittag eine 58-jährige PKW Fahrerin mit ihrem VW Golf, auf der B 209, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend rutschte das Fahrzeug einen Abhang hinunter und kam auf einer Wiese zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von zirka 10000 Euro. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell