Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Spiegelschleifer an geparktem Pkw - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Die Hauptstraße befuhr am Montag, 14.11.2022 ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus Richtung Schopfheim kommend in Richtung Höllstein. Dabei streifte dieser in Höhe der Hausnummer 64 den linken Außenspiegel eines geparkten Opel Zafira, welcher am Straßenrand stand. Der Zeitraum des Spiegelschleifers liegt zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell