POL-HK: Schneverdingen: Geldbörse aus Umhängetasche entwendet; Buchholz/A.: 700 Liter Diesel abgepumpt; Soltau: Zwei Handtaschen aus Pkw entwendet.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.07.2023 Nr. 1

13.07./ Geldbörse aus Umhängetasche gestohlen

Schneverdingen: Taschendiebe entwendeten am Donnerstagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr einer 28-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche. Die Frau war in einem EDEKA-Markt an der Bahnhofstraße einkaufen und bemerkte den Diebstahl erst beim Bezahlvorgang an der Kasse.

13.07./ 700 Liter Diesel abgepumpt

Buchholz/A.: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden auf einer Rastanlage an der A 7 bei Buchholz/A., aus dem Tank einer Sattelzugmaschine ca. 700 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1100 Euro.

13.07./ Zwei Handtaschen aus Pkw entwendet

Soltau: Unbekannte Diebe entwendeten zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr aus einem Opel, welcher auf dem Parkplatz eines Reitvereins an der Winsener Straße geparkt war, zwei darin liegende Handtaschen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800 entgegen.

