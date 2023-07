Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Wärmepumpe entwendet; Feuer in Obdachlosenunterkunft; Schwarmstedt: Radfahrer übersehen; Schneverdingen: Einbruch in ein Wohnhaus.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.07.2023 Nr. 1

10.07./ Wärmepumpe entwendet

Bad Fallingbostel: Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende eine am Rathaus verbaute Wärmepumpe. Der Schaden wird auf 12.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel, Tel.: 05162/9720 entgegen.

10.07./ Feuer in Obdachlosenunterkunft

Munster: Zu einem Brand in dem Zimmer einer 69-jährigen Bewohnerin einer Obdachlosenunterkunft in der Waldstraße rückten Polizei und Feuerwehr gegen 21:00 Uhr aus. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, ehe es sich weiter ausbreitete. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung wurden aufgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge war der unsachgemäße Gebrauch einer Spraydose in Verbindung mit einer offenen Flamme die Ursache.

10.07./Radfahrer übersehen

Schwarmstedt: Am frühen Montagabend, gegen 17:25 Uhr übersah ein 85-jähriger Pkw-Fahrer beim Abbiegen nach Links einen, ihm auf der Celler Straße entgegenkommenden bevorrechtigten 80-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

10.0.7/ Einbruch in ein Wohnhaus

Schneverdingen: Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Overbeckstraße kam es am Wochenende. Unbekannte verschafften sich über ein Fenster Zugang ins Gebäudeinnere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Art und Höhe des Diebesgutes sind noch nicht bekannt. Ein weiterer Einbruchversuch in ein Haus am Igelweg scheiterte an der Haustür. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schneverdingen, Tel. 05193/982500 in Verbindung zu setzen

