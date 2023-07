POL-HK: Alkoholisiert mit Fahrrad gegen Baum

Heidekreis (ots) - 04.07. - 05.07. / Schule besprüht Bomlitz: Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch eine Schule Am Hoop mit Graffiti besprüht. Dadurch ist ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstanden. 04.07. - 05.07. / Tür hält stand - Einbruch gescheitert Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch versuchten ...

mehr