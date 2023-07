Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Trunkenheiten 2. Soltau, Fahren unter Einfluss ohne Versicherung 3. Rasenmäherbrand

PI Heidekreis (ots)

1. Soltau

Trunkenheiten im Verkehr Am Freitagabend wurde zunächst durch Verkehrsteilnehmer ein schlangenlinienfahrender Sattelzug in der Innenstadt von Soltau gemeldet. Der Lkw konnte schließlich auf der K 48 im Bereich der Ortschaft Tetendorf festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 26jährigen Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und -Süd ein extrem langsam fahrendes Fahrzeug auf. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 54jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,51 Promille festgestellt. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, die Führerscheine sichergestellt und Weiterfahrt untersagt.

2. Soltau, Unter Einfluss ohne Versicherung

Am Samstagnachmittag überprüften Polizeibeamte einen 25-Jährigen E-Scooter Fahrer auf der Straße Am Bahnhof in Soltau. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann aus Soltau fest. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der Roller ohne Versicherungsschutz geführt wurde. Die Einleitung entsprechender Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren waren die Folge dieser Rauschfahrt.

3. Soltau, Brand eines Aufsitzmähers

Am Freitagnachmittag geriet auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße in Soltau ein Aufsitzrasenmäher während der Mäharbeiten in Brand. Dabei zog sich der 70jährige Eigentümer so schwere Brandverletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Zudem war die freiwillige Feuerwehr Soltau zu Löscharbeiten mit eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell