POL-HK: Soltau: Stühle im "Hagen" gestohlen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.07.2023 Nr. 1 04.07 / Polizei sucht Geschädigten nach Unfall am "Landolfdamm" Soltau: Am Montag, 19.06.23, gegen 11.00 Uhr wurde der Außenspiegel der Fahrerseite eines Pkw beschädigt, der an der Straße Landolfdamm, Höhe Hausnummer 10, ...

