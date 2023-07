Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Löverschen: Fahrzeug gegen Baum, Verursacher flüchtig

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.07.2023 Nr. 1

02.07 / Fahrzeug gegen Baum, Verursacher flüchtig

Löverschen: Am Sonntag, gegen 15.40 Uhr kam es auf der B440, im Bereich Löverschen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 30jährige Autofahrerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Visselhövede, als ihr in einer Rechtskurve ein Pkw entgegenkam. Infolge des Zusammenstoßes der Außenspiegel verlor die 30-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Sie und ihre 42jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell