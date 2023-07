Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung zum WE 30.06.-02.07.2023

PI Heidekreis (ots)

Am Freitagnachmittag wird durch mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein stark schwankender LKW auf der Autobahn 7, Richtungsfahrbahn Hannover zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Soltau-Süd gemeldet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle durch die Beamten der Polizei Bad Fallingbostel ergeben sich Hinweise, dass der bulgarische LKW überladen ist. Eine nachfolgend durchgeführte Wägung schafft Klarheit und ergibt eine Überladung von fast 40 %. Die Fahrt war für den 49-jährigen Fahrzeugführer bis zum Umladen der Ladung vorbei und ihn erwartet ein Bußgeldverfahren.

Im Berichtszeitraum kam es im Heidekreis zu zwei Einbrüchen in Privathäuser. In Zahrensen wurde die Terrassentür durch die Täter aufgehebelt, während in Bad Fallingbostel eine Haustür der Täterschaft zum Opfer fiel. In beiden Fällen erlangten die Täter Schmuck sowie Bargeld.

Am Freitagabend kam es auf der B 71 zwischen Munster und Dethlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 21:50 Uhr geriet ein 42 jähriger Autofahrer aus Munster kommend mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein BMW frontal mit einem entgegenkommenden Fahrschulwagen. Die 20 jährige Fahrschülerin und ihre 22 jährige Fahrlehrerin aus dem Kreis Celle wurden mit ihrem VW Tiguan von der Fahrbahn geschleudert. Alle Beteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mussten unter Einsatz von Rettungswagen und eines Rettungshubschraubers in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden bei der Polizei Munster geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell