POL-HK: Soltau: Zeugen gesucht - Autofahrer touchiert Radfahrerin; Walsrode: Einbruchsversuch in Lagerhalle scheitert; Soltau: Fahrrad aus Schuppen gestohlen; etc.

22.06. / Zeugen gesucht - Autofahrer touchiert Radfahrerin Soltau: Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Donnerstag sucht die Polizei Soltau Zeugen. Eine 22-jährige Soltauerin befuhr gegen 17.15 Uhr den Radweg der Wietzendorfer Straße in Harber Richtung Wietzendorf. In Höhe des dortigen Campingplatzes habe die Frau mit dem Rad die Straßenseite wechseln wollen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und einem in gleicher Richtung fahrenden bislang unbekannten Pkw-Fahrer. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten sei der Mann weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise zu dem Mann, sowie seinem grauen Pkw geben können. Das Fahrzeug müsste aufgrund des Unfallhergangs Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

26.-27.06. / Einbruchsversuch in Lagerhalle scheitert Walsrode: Unbekannte versuchten mittels massiver Gewalteinwirkung in der Nacht zu Mittwoch in eine Lagerhalle in der Moorstraße zu gelangen. Die Täter scheiterten jedoch bereits an der Tür und verließen den Tatort unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

26.-27./06. / Fahrrad aus Schuppen gestohlen Soltau: Durch Unbekannte wurde in der Nacht zu Mittwoch aus einem Holzschuppen in der Reinickendorfer Straße ein Damenfahrrad der Marke Victoria entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 20.00 und 07.00 Uhr.

27.06. / Unfall mit drei verletzten Personen Wietzendorf: Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen kam es am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in Reddingen. Ein 58-jähriger Soltauer bremste seinem Pkw Hyundai vor einem Kreuzungsbereich. Ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Schneverdinger bemerkte dieses zu spät und fuhr mit seinem VW Caddy auf das Auto des 58-Jährigen auf. Durch den Aufprall kam der Hyundai nach links ab und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw BMW eines 59-jährigen Mannes aus Sachsen-Anhalt zusammen. Alle drei Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt. Der 58-jährige Mann, sowie der 23-Jährige wurden ins Krankenhaus verbracht.

27.06. / Pedale verwechselt - 71-Jährige verunfallt Soltau: Am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr wollte eine 71-jährige Soltauerin rückwärts aus einem Parkplatz in der Mühlenstraße ausparken. Die Frau verwechselte beim Rangieren das Gas und Bremspedal und mit ihrem Pkw BMW gegen zwei Findlinge, einen Fahnenmast, sowie mehrere Blumenkästen und kam anschließend mit dem Fahrzeug im Außenbereich eines angrenzenden Restaurants zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden von ca. 12000 Euro.

27.06 / Pedelec aus Fahrradgeschäft gestohlen - Polizei sucht Zeugen Munster: Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Dienstag zwischen 12.40 Uhr und 13.30 Uhr ein Pedelec der Firma Riese und Müller, Typ Raodstar Mixte Touring, aus einem Fahrradgeschäft in der Söhlstraße in Munster entwendet. Der Täter hatte das Fahrrad in einem unbeobachteten Moment aus dem Verkaufsraum entwendet und fuhr damit weg. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter der Telefonnummer 05192/9600 entgegen.

27.06. / Auffahrunfall mit Verletzten

Schneverdingen: Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstagmorgen zwischen Hemsen und Wolterdingen auf der Kreisstraße 33. Ein 27-jähriger Schneverdinger hatte zu spät bemerkt, dass zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten und fuhr auf das Heck eines Pkw VW Golf auf. Dieser wiederum wurde auf den davor abgebremsten Pkw Renault Twingo aufgeschoben. Die beiden Fahrzeugführerinnen (20 und 40 Jahre alt) wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

