POL-HK: Vorfahrt missachtet (Foto); Mit Leichtkraftrad gestürzt; Überhöhte Geschwindigkeit und Straßenverkehrsgefährdung

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.06.2023 Nr. 1 21.06 - 22.06 / Einbruch in Kindertagesstätte Schneverdingen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in die Kindertagesstätte an der "Overbeckstraße" ein. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch ...

mehr