Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Friesenheimer Insel: Schwer verletzter Hund vor Tierheim angebunden - Zeugen gesucht! // Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag eine unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter einen schwer verletzten Hund an dem Zaun eines Tierheims in der Max-Plank-Straße angebunden hat, konnten die Ermittler der Polizeihundestaffel des Polizeipräsidiums Mannheim den Registrierungs-Chip auslesen. Die darauf hinterlegte Registrierungsnummer lässt Rückschlüsse darauf ziehen, dass das Tier aus einem Osteuropäischen Land stammen könnte. Es werden weiterhin Zeugen gesucht, die rund um das Tierheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Informationen zum Besitzer des Tieres geben können. Hinweise hierzu nehmen die zuständigen Ermittler der Polizeihundestaffel unter der Telefonnummer 0621/71497-250 entgegen.

