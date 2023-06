Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Diebstahl einer Wärmepumpe; Walsrode: Fenster aufgebrochen; Munster: Nach Sekundenschlaf frontal gegen Baum; etc.

Heidekreis (ots)

24.06. - 27-06. / Diebstahl einer Wärmepumpe Munster: Durch Unbekannte wurden in den vergangenen Tagen eine Wärmepumpe samt Zubehör von einem Gewerbegrundstück bei Ilster entwendet. Die Wärmepumpe und Zubehör waren auf dem frei zugänglichen Grundstück auf zwei Paletten abgestellt und wurden zwischen Samstag und Dienstag entwendet.

27.-28.06 / Fenster aufgebrochen

Walsrode: Durch Unbekannte wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Fenster eines Gebäudes in der Straße Am Wisselshorst aufgebrochen. Die Täter gelangten durch das geöffnete Fenster in die Räume und brachen dort mehrere Schränke auf. Anschließend verließen sie mit etwas Bargeld den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung.

28.06. / Nach Sekundenschlaf frontal gegen Baum Munster: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen kurz nach 3 Uhr auf der Bundesstraße 209. Ein 73-jähriger Mann aus Minden war aus Lüneburg kommend in Richtung Töpingen unterwegs. Auf gerader Strecke kam der Fahrer mit seinem Toyota aufgrund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Der 73-Jährige, sowie sein 69-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt.

28.06. / Mit mehr als 2 Promille auf dem Fahrrad unterwegs Schwarmstedt: Am Mittwoch kurz vor 17 Uhr wurden Polizeibeamte in der Celler Straße in Schwarmstedt auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die Beamten entschlossen sich den Mann zu kontrollieren und stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten ließen den 56-jährigen Schwarmstedter einen Atemalkoholtest durchführen, der einen Wert von 2,16 Promille ergab. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

28.06. / Unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren Walsrode: Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr hielten Polizeibeamte eine 19-jährige Frau aus Hodenhagen an, die mit ihrem Audi die Hodenhagener Straße befuhr. Aus dem Fahrzeug konnten die Beamten einen intensiven Cannabisgeruch wahrnehmen und führten bei der Fahrzeugführerin daraufhin einen Drogentest durch. Die Frau räumte ihren Konsum schließlich auch ein. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell