POL-HK: Stöcken: Mountainbike gestohlen - Wer kann Hinweise geben? (Foto anbei); Hillern: Einbrecher überrascht; Soltau: Kellerabteile aufgebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.06.2023 Nr. 1

30.06 / Mountainbike gestohlen - Wer kann Hinweise geben? (Foto anbei)

Stöcken: Unbekannte entwendeten am Dienstag, 13.06.2023, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr ein schwarzes Mountainbike KS Cycling, das an der Bushaltestelle an der Straße "Im Dorf" - mit einem Kabelschloss gesichert - abgestellt war. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

30.06 / Einbrecher überrascht

Hillern: Metalldiebe wurden in der Nacht zu Freitag von dem Eigentümer überrascht, als sie in Hillern eine Lagerhalle aufgebrochen hatten und einen Anhänger des Geschädigten mit Metallschrott beluden. Die drei Täter verließen fluchtartig das Gelände und entkamen mit ihrem Pkw. Auf der Flucht begegneten sie einem Streifenwagen, bogen in die Surbosteler Straße und verließen unerkannt ihr Fahrzeug. Die Absuche der Gegend führte nicht zum Auffinden der Täter. Das Täterfahrzeug wurde sichergestellt. Stehlgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Die Ermittlungen dauern an.

27.06 / Kellerabteile aufgebrochen

Soltau: Unbekannte begaben sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses an der Theodor-Storm-Straße und öffneten gewaltsam acht Kellerabteile. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

