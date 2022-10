Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am Sonntag, 30.10.2022 wurden die Beamten gegen 01:30 Uhr zu einem Einsatz in Epschenrode gerufen. Während der Anzeigenaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der Mitteiler unter Alkoholeinwirkung stand. Zeugen hatten bekannt gegeben, dass der Mitteiler zuvor ein Kraftfahrzeug am öffentlichen Straßenverkehr geführt hat. Aus diesem Grund wurde zunächst ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser verlief mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,34 Promille positiv. Daraufhin ordneten die Beamten die Blutentnahme an, die im Anschluss im Krankenhaus Heilbad Heiligenstadt durchgeführt wurde. Da der Beschuldigte nicht mit der Sicherstellung des Führerscheins einverstanden war, wurde dieser beschlagnahmt.

