Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflüchtiger gesucht!

Mühlhausen (ots)

Am 29.10.22 gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht in der Weinbergstraße. Dabei kollidierte ein weißer Kleinwagen mit einem vor Ort abgeparkten VW Polo. Der geschädigte Pkw, erlitt dadurch massive Schäden im vorderen, linken Bereich. Auch der Unfallgegner, welcher Richtung Marcel-Verfaillie-Allee weiterfuhr, muss erhebliche Schäden vorne links davon getragen haben. In der Einmündung zur M-V-Allee wollte der Pkw nach links abbiegen, was aber vermutlich unfallbedingt nicht funktionierte. Tatsächlich setzte er seine Fahrt Richtung Johannisstraße fort. Es ist wahrscheinlich, das der Fahrzeugführer auch unter Einfluss berauschender Mittel stand. Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug, insbesondere zum Kennzeichen oder zum Fahrzeugführer machen kann, meldet sich bitte bei der PI Unstrut- Hainich unter der 036014510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell