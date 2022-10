Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall bei feuchter Fahrbahn auf der B85/Kyffhäuser

Bundesstraße 85/Kyffhäuser (ots)

Am Freitag, den 28.10.2022, befuhr der Fahrzeugführer eines PKW Seat Leon die Bundesstraße 85, zwischen dem Abzweig Kyffhäuser und Kelbra. Gegen 12:14 Uhr kam der 26-Jährige bei feuchter Fahrbahn, in einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem PKW in den Straßengraben. Am verunfallten Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Bundesstraße 85 zeitweise halbseitig gesperrt werden.

