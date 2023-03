Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vereinsheim im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Das Vereinsheim des DLRG Grube Prinz von Hessen in der Landesstraße ist in den zurückliegenden Tagen von Kriminellen heimgesucht worden. Die Tatzeit wird zwischen Dienstag (28.2.) und Mittwoch (29.3.) eingegrenzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter gewaltsam in die Holzhütte und durchwühlten dort sämtliche Schränke nach Beute. Sie entwendeten eine noch unbekannte Anzahl Rettungsdecken und traten damit die Flucht an. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

