POL-HK: Soltau: Polizei sucht Geschädigten nach Unfall am "Landolfdamm"; Altenwahlingen: Einbruchsversuch: Tür hält; Munster: Diebe steigen in Wohnmobil ein

04.07 / Polizei sucht Geschädigten nach Unfall am "Landolfdamm"

Soltau: Am Montag, 19.06.23, gegen 11.00 Uhr wurde der Außenspiegel der Fahrerseite eines Pkw beschädigt, der an der Straße Landolfdamm, Höhe Hausnummer 10, Fahrtrichtung "Trift" abgestellt war. Die verursachende Fahrzeugführerin meldete den Unfall abends bei der Polizei. Die Polizei Soltau sucht nun das geschädigte Fahrzeug und bittet den Halter, sich unter 05191/93800 zu melden.

29.06 / Einbruchsversuch: Tür hält

Altenwahlingen: Unbekannte versuchten am vergangenen Donnerstag, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 23.30 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die gesicherte Tür hielt Stand, die Täter gelangten nicht ins Objekt. Die Schadenshöhe wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

03.07 / Diebe steigen in Wohnmobil ein

Munster: In der Zeit zwischen Sonntag, 16.30 Uhr und Montag, 09.00 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnmobil ein und öffneten gewaltsam ein verschlossenes Staufach. Das Fahrzeug war an der Gartenstraße abgestellt. Gestohlen wurde nichts. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

03.07 / Fahrradfahrer stark betrunken

Munster: Im Zusammenhang mit einem Hausfriedensbruch in Bispingen trafen Polizeibeamte den vermeintlichen Täter auf einem Fahrrad schwankend fahrend auf der B209 an. Der 45jährige Soltauer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,75 Promille. Eine Blutentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

03.07 / 98-Jährigen auf Rollator übersehen

Soltau: Eine 69jährige Autofahrerin übersah am Montagvormittag, gegen 10.32 Uhr beim Abbiegen von der Lüneburger Straße in die Straße Am Hungerborn einen 98jährigen Fußgänger, der im Einmündungsbereich, auf dem Geh- und Radweg, auf seinem Rollator saß. Die Frau fuhr den Mann an und verletzte ihn dabei leicht.

03.07 / Fahrradfahrerin schwerverletzt

Soltau: Am Montag, gegen 13.50 Uhr wurde eine 74jährige Soltauerin von einer 64jährigen Autofahrerin übersehen, als sie mit ihrem Fahrrad bei Grünlicht die Kreuzung Celler Straße/Böhmheide überquerte. Die Frau wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

03.07 / 81-Jährige fährt gegen Baum

Alvern: In der Gemarkung Heidkrug kam eine 81jährige Autofahrerin am Montag, gegen 14.05 Uhr nach rechts von der B71 ab, streifte einen Leitpfosten und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Die Soltauerin wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

