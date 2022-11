Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tattoo Utensilien aus Lagerhalle gestohlen

Erkelenz (ots)

Am frühen Montagmorgen (14. November) drangen Unbekannte gegen 00.30 Uhr gewaltsam in eine Lagerhalle an der Gewerbestraße Süd ein und stahlen Tattoo Utensilien. Vorher hatten sie sich durch Entfernen von einem Zaunelement Zugang zum Firmengelände verschafft.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell