Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

VW Passat beschädigt

Emmerich (ots)

Am Freitag (5. Mai 2023) zwischen 15:30 und 20:00 Uhr wurde ein auf der Straße An der Fulkskuhle geparkter grauer VW Passat vermutlich im Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Unfallschaden an der Fahrertür des Passat, an der Anstoßstelle blieb weißer Lack zurück. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell