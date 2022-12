Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Stadtilm (ots)

Zu einer Beschädigung an einer Schaufensterscheibe, eines leerstehenden Ladengeschäftes, in der Karl-Liebknecht-Straße, kam es in der Nacht von Heiligabend um 1. Weihnachtsfeiertag. Unbekannte Täter haben die Scheibe auf unbekannte Art und Weise eingeschlagen. Dabei entstand an der Einfachverglasung ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Hinweise sind telefonisch an die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel.:03677/601124), unter Nennung der Bezugsnummer 0317357/2022, zu richten.(rk)

