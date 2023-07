Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Geschwindigkeitskontrollen zu Ferienbeginn - Sechs Verkehrssünder, die ein Fahrverbot erwartet; Walsrode: Polizei sucht Fahrradeigentümer (Bild im Anhang)

Heidekreis (ots)

05.07. / Geschwindigkeitskontrollen zu Ferienbeginn - Sechs Verkehrssünder, die ein Fahrverbot erwartet Bad Fallingbostel / Autobahn 7: Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der BAB 7 im Bereich von Bispingen bis in die Wedemark stellten die Beamten des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel zahlreiche Verstöße fest. Der Spitzenreiter wurde in den Abendstunden gegen 21 Uhr in einer Tempo 100 Zone im Bereich der Region Hannover mit 244 km/h gemessen. Dem Fahrer droht ein Bußgeld, sowie mehrere Punkte und seinen Führerschein verliert er für drei Monate. Ein Familienvater, der mit seiner Frau und dem Kleinkind unterwegs war, wurde ebenfalls in den Abendstunden in einer 100er-Zone mit 199 km/h gemessen. Im Bereich der Rastanlage Allertal stellten die Beamten in der 120er-Zone einen weiteren Fahrzeugführer mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 208 km/h fest. Weiter wurde bei drei Verstößen die Geschwindigkeit um 44 - 59 km/h überschritten. Die Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot für einen Monat rechnen. Zu hohe Geschwindigkeiten sind eine der Hauptunfallursachen und gerade zu Ferienbeginn bewegt sich auf den Autobahnen der Urlaubsreiseverkehr. Die Beamten nutzten die Gelegenheit und führten eindringliche Gespräche mit den Rasern, auch was den verlängerten Bremsweg betrifft und die Tatsache das derzeit viele Familien unterwegs sind. Die Überwachung der Geschwindigkeiten ist ein wichtiger Teil der Verkehrssicherheitsarbeit im Heidekreis.

24.06. / Polizei sucht Fahrradeigentümer (Bild im Anhang) Walsrode / Bad Fallingbostel: Bereits am 24.06. gegen 12.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Walsroder Bahnhof einen 32-jährigen Bad Fallingbosteler. Der Mann hatte zuvor mehrere Passanten angepöbelt und war offensichtlich stark alkoholisiert. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er mit dem Zug nach Bad Fallingbostel fahren wolle, wo er auf wohnhaft sei. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt im Besitz eines Damenfahrrades, dessen Herkunft nicht geklärt werden konnte. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach dem Eigentümer des Fahrrades. Es handelt sich um ein silber - schwarzes Damenfahrrad mit einer 28er Rahmengröße von der Marke "McKenzie" und einem Fahrradkorb, der sich vorne am Lenker befindet. Der Eigentümer möge sich mit der Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 in Verbindung setzen.

06.07. / Ladendiebe im Sportgeschäft

Schneverdingen: Nachdem Mitarbeiter auf mehrere Personen in einem Sportgeschäft in Schneverdingen aufmerksam wurde, stellte sich schnell heraus, dass hier gleich mehrere Ladendiebe am Werk waren. Die vier Personen hatten zusammen das Geschäft betreten und schauten sich zunächst nach Bekleidung um. Einer der beiden Männer begab sich anschließend mit zwei Bekleidungsstücken in die Umkleidekabine und kam lediglich mit einem wieder heraus. Nachdem er daraufhin von dem Mitarbeiter angesprochen wurde, händigte er zwar das Kleidungsstück aus, flüchtete aber direkt aus dem Geschäft. Die anderen Täter, ein weiterer Mann und zwei Frauen aus Hamburg, hatten zwischenzeitlich unbemerkt einige Bekleidungsstücke zu einem in der Nähe geparkten Fahrzeug gebracht und das Geschäft verlassen. Nachdem der Mitarbeiter die Polizei verständigt hatte, stellte er das Fahrzeug fest und parkte dieses kurzer Hand zu. Von den vier Tätern fehlte allerdings jede Spur. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter aufgegriffen werden und bei der Durchsuchung des Fahrzeuges die Ausweise, sowie weiteres Diebesgut, vermutlich aus einer nahegelegenen Parfümerie aufgefunden werden. Die Zwei Männer und zwei Frauen erwartet ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.

