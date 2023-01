POL-SU: Zeugen verhindern Ladendiebstahl - Mann festgenommen

Sankt Augustin (ots) - Am Dienstag (24. Januar) erbeutete in Sankt Augustin ein falscher Wasserwerk-Mitarbeiter Goldschmuck einer Seniorin. Gegen 14.00 Uhr schellte es an der Haustür der 87-Jährigen in der Jahnstraße in Sankt Augustin-Menden. Ein Mann gab an, im Auftrag der Wasserwerke eine Überprüfung im Haus durchführen zu wollen. Die arglose Hausbewohnerin ...

mehr