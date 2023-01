POL-SU: Mittäter versucht Beute an sich zu reißen

Windeck (ots) - Am Dienstagvormittag (24. Januar) wurde ein 85-Jähriger Opfer einer Taschendiebin. Der Senior hatte gerade einen vierstelligen Euro-Betrag von seinem Giro-Konto abgehoben, um eine Rechnung zu begleichen. Als der Mann gegen 11.30 Uhr am Berliner Platz in Windeck in seinem Auto saß, klopfte eine fremde Frau an die Fahrerscheibe und hielt ein Papier in der Hand, auf dem ein Symbol für Blinde und Gehörlose abgebildet war. Die Unbekannte bat um Geld, so dass ...

