Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Schule besprüht; Walsrode: Tür hält stand - Einbruch gescheitert; Munster: Mitarbeiterin im Rathaus bedroht; etc.

Heidekreis (ots)

04.07. - 05.07. / Schule besprüht

Bomlitz: Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch eine Schule Am Hoop mit Graffiti besprüht. Dadurch ist ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstanden.

04.07. - 05.07. / Tür hält stand - Einbruch gescheitert Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte in eine Postfiliale im Großen Graben einzubrechen. Die massive Tür hielt den Werkzeugen jedoch stand. Hinweise zu Tätern oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

05.07 / Mitarbeiterin im Rathaus bedroht Munster: Am Mittwochvormittag kam es im Rathaus zu einem Vorfall, der das Einschreiten der Polizei erforderte. Ein 78jähriger Mann aus Munster war mit einem Elektroschocker in der Hand nach Ansprache auf eine Mitarbeiterin zugegangen, um offenbar sein Anliegen zu untermauern. Die Frau gelangte in ein Büro und machte auf sich aufmerksam. Die eintreffenden Polizeibeamten sprachen mit dem Mann aus Munster und nahmen ihm den nicht funktionsfähigen Elektroschocker ab. Anschließend wurde er in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen.

05.07. / Beute zurückgelassen - Ladendieb flüchtet Soltau: Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr steckte ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Lüneburger Straße in Soltau diverse Druckerpatronen im Wert von über 1000 Euro in seinen Rucksack und wollte mit seiner Beute das Geschäft verlassen. Nachdem der Mann den Kassenbereich passiert hatte, wurde er jedoch von dem Ladendetektiv gestoppt. Der Mann ließ seinen Rucksack fallen und flüchtete ohne Beute.

06.07. / Täter scheitern an Zigarettenautomat Munster: Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.15 Uhr versucht einen Zigarettenautomaten in der Stettiner Straße in Oerrel aufzubrechen. Die Täter hatten jedoch trotz mehrere Werkzeuge keine Chance und ließen von dem Automaten ab. An dem Automaten entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter der Telefonnummer 05192/9600 entgegen.

04.07. - 05.07. / Tür hält stand - Einbruch gescheitert Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte in eine Postfiliale im Großen Graben einzubrechen. Die massive Tür hielt den Werkzeugen jedoch stand. Hinweise zu Tätern oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

05.07. - 06.07. / Seitenspiegel abgetreten Soltau: In der Nacht zu Donnerstag gegen 1 Uhr nachts wurde ein Zeuge in der Straße Zum Ahlftener Flatt auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam, die von zwei dort geparkten Autos die rechten Seitenspiegel abtraten und abschlugen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten zwei der Jugendlichen noch in Tatortnähe antreffen. Durch die Taten ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

05.07. / Unfall auf der Autobahn

Buchholz (Aller): Am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr kam es auf der Autobahn 7 Höhe Buchholz (Aller) zu einem Verkehrsunfall durch Starkregen. Ein 62-jähriger Mann aus Garbsen war mit seinem BMW in Richtung Hamburg unterwegs, als plötzlich Starkregen einsetzte. Der Mann kam vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug zusammen. Der BMW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell