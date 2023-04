Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bardowick - Einbruch in Tierarztpraxis - Hinweise ++ Uelzen - "Ladendieb" mit Fahrrad greift an Außenbekleidungsständer zu ++ Bad Bevensen - Toilettenfester am Rosenbad beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 25.04.2023

Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebstahl in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Am 24.04. gegen 14:00 Uhr befand sich eine 24-Jährige in einem Ladengeschäft in der Kuhstraße. Vermutlich zwei Frauen bedrängten die junge Dame in dem engen Geschäft, sodass diese bei günstiger Gelegenheit die Geldbörse aus der Jacke der jungen Frau entwendeten.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Reifen mit Felgen entwendet - Hinweise

In der Nacht zum 25.04. entwendeten Unbekannte gegen 01:50 Uhr vier Reifen eines geparkten Pkw Audi A6 vom Grundstück eines Autohauses in der August-Horch-Straße. Die Unbekannten flogen fußläufig in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbruch in Tierarztpraxis - Hinweise

In der Nacht vom 23.04. auf den 24.04. brachen Unbekannte gewaltsam in eine Tierarztpraxis in der Großen Straße ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und unter anderem eine geringe Menge Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 750 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Brennende Mülltonnen - Tatverdächtige im Umkreis festgestellt - Geringer Sachschaden

Zu einem Brand kam es in der Nacht zum 25.04. gegen 03:30 Uhr in der Bardowicker Straße. Insgesamt drei Mülltonnen gerieten in Brand, wobei eine durch das Feuer beschädigt wurde. Die Feuerwehr Lüneburg löschte den Brand. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte im Umkreis eine bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 40-jährige Lüneburgerin in der Innenstadt festgestellt werden. Diese wies Brandverletzungen an den Händen auf, zudem konnte ein Feuerzeug aufgefunden werden. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes wurde die junge Frau, im Rahmen eines weiteren Einsatzes in der Nacht, in die Psychiatrische Klinik eingewiesen. Darüber hinaus wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel bei der 40-Jährigen aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf der B216

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 25.04. gegen 07:00 Uhr auf der B216. Ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Opel befuhr die B216 in Richtung Barendorf. Der 26-Jährige beabsichtigte den Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei missachtete er einen 34-jährigen Fahrer eines Pkw Skoda auf dem rechten Fahrstreifen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000. Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 65-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Mittagsstunden des 24.04.23 in den Räumen eines Discounters in der Seerauer Straße. Dabei konnten die Unbekannter gegen 12:30 Uhr in die Jackentasche der Frau greifen und unbemerkt die Börse stehlen. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "Ladendieb" mit Fahrrad greift an Außenbekleidungsständer zu

Mehrere Pullover von einem Außenbekleidungsständer eines Bekleidungsgeschäfts in der Achterstraße griff sich ein junger Mann mit einem Fahrrad in den frühen Nachmittagsstunden des 24.04.23. Der ca. 30 bis 35 Jahre alte Mann war gegen 14:50 Uhr mit einem Fahrrad aus Richtung "Innenstadt" am Außenbekleidungsständer entlanggefahren, zog vier bis fünf Pullover von dem Ständer herunter und ergriff mit dem Fahrrad nach links in die Straße "Uelzener Twiete" die Flucht. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem radelnden Ladendieb waren ohne Erfolg. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30-35 Jahre alt, dunkle Cappy, dunkle Bekleidung (graue Hose), auffällig rot/weiß karierter Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bienenbüttel - Vorfall am Bahnhof in Bienenbüttel - Jugendliche getreten - Zeugen gesucht

Zeugen für einen Vorfall in den frühen Abendstunden des 24.04.23 am Bahnhof in Bienenbüttel sucht die Polizei. Eine 16-Jährige wurde nach eigenen Angaben gegen 18:00 Uhr von einem Mann im Bereich des Bahnhofes angesprochen. Dieser trat die Jugendliche. In der Folge fiel auch das Handy des Mädchens zu Boden, welches der Mann ins Gleisbett trat. Danach verschwand die Person. Am Handy entstand kein Schaden. Die 16-Jährige erlitt Schmerzen. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Der Täter wird durch die Jugendliche wie folgt beschrieben: männlich, ca. 38 Jahre alt, 175cm groß, dunkelbraune kurzrasierte Haare, auffällig helle Augen, sprach gebrochen deutsch, osteuropäische mundart, trug dunkelbrauen Anzugschuhe, hatte einen blauen Rucksack und ein Fahrrad bei sich.

Hinweise auch zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bevensen - Toilettenfester am Rosenbad beschädigt

Das Fenster der öffentlichen Toilette am Rosenbad, Eckermannstraße, beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 23. auf den 24.04.23. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 100 Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Suderburg - betrunken in "Schlangenlinien" unterwegs - Pkw-Fahrer mit 2,9 Promille

Einen 51 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW mit polnischem Kfz-Kennzeichen kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 24.04.23, da der Mann gegen 09:45 Uhr im Heidekamp in sog. "Schlangenlinien" unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle des Mannes stellte die Polizei bei diesem einen Alkoholwert von 2,95 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault Master kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 24.04.23 in der Gerdauer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 12:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Den Mann räumte den Konsum von zwei Joints auf Wochenende ein.

