POL-LG: ++ Leichnam aus Kreidebergsee geborgen ++ keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ++ mit hoher Wahrscheinlichkeit Leichnam des Vermissten Lüneburgers Bernd B. ++ Ermittlungen dauern an ++

Einen auf der Wasseroberfläche treibenden Leichnam nahmen Passanten in den frühen Nachmittagsstunden des 23.04.23 am Kreidebergsee, Am Kreideberg, wahr. Mit Unterstützung der Lüneburger Feuerwehr konnte die Polizei den Leichnam aus dem Wasser bergen und leitete weitere Maßnahmen ein. Eine erste Leichenschau erbrachte keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder ein Tötungsdelikt.

Auch aufgrund von Gegenständen sowie einer Tätowierung gehen die Ermittler mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei dem Toten um den seit dem 17. März vermissten Lüneburger Bernd B. handelt (siehe dazu auch die Pressemitteilung v. 27.03.23). Der 51-Jährige hatte vermutlich aufgrund familiären Problemen seine Wohnunterkunft mit unbekanntem Ziel verlassen. Erste Suchmaßnahmen und Ermittlungen zu dem 51-Jährigen verliefen damals ohne Erfolg. Es folgen in den letzten Wochen und Tagen weitere Suchmaßnahmen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Leichnam, ein möglicher DNA-Abgleich sowie eine mögliche Obduktion dauern an.

