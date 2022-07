Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte Täter verursachen den Tod eines Pferdes

Pasewalk (ots)

In der Nacht vom 11.07.2022 auf den 12.07.2022 haben unbekannte Täter ein Pferd auf einer Weide in Polzow bei Pasewalk so schwer misshandelt, dass es am Vormittag durch eine Amtstierärztin eingeschläfert werden musste.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betraten der oder die unbekannten Täter die Koppel eines Pferdehofes und fügten der Stute erhebliche Schnittverletzungen im Beckenbereich zu. Die Schnittverletzungen waren so gravierend, dass das Tier viel Blut verloren hatte und am frühen Vormittag des 12.07.2022 eingeschläfert werden musste. Die Täter haben somit durch die Gewalteinwirkung mit einem bisher unbekannten scharfen Gegenstand den Tod des Tieres verursacht. Eine pathologische Untersuchung des Pferdes wurde durch die Amtsärztin angeregt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen der Sachbeschädigung erstattet. Der Schaden des getöteten Tieres wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise zu Tätern haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

