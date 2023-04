Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Streit und Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ++ mindestens zwei Personen mit zum Teil schweren Stichverletzungen ++ vier Männer im Rahmen der Fahndung in Hamburg gestellt ++ ...

Lüneburg (ots)

++ Streit und Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ++ mindestens zwei Personen mit zum Teil schweren Stichverletzungen ++ vier Männer im Rahmen der Fahndung in Hamburg gestellt ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg/Hamburg-Bergedorf

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in den Nachmittagsstunden des 23.04.23 im Bereich des St. Stephanus-Platzes im Stadtteil Kaltenmoor. Nach ersten Ermittlungen waren mehrere Personen gegen 15:50 Uhr im Rahmen eines Streites aneinandergeraten. Dabei soll auch mindestens ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Parallel wurde mit einer Schreckschusswaffe vermutlich dreimal in die Luft geschossen. Mehrere Männer der Auseinandersetzung flohen in der Folge von der Örtlichkeit mit einem Pkw. Weitere Personen entfernten sich zu Fuß. Die Polizei leitete in der Folge Fahndungsmaßnahmen ein und konnte in Zusammenarbeit mit der Polizei Hamburg das betreffende Fahrzeug sowie in der Folge vier mutmaßliche Insassen im Bereich Hamburg - Bergedorf - feststellen. Zwei der Männer hatten zum Teil schwere Stichverletzungen und werden aktuell in Kliniken behandelt.

Die Polizei stellte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg den Pkw sowie weitere Gegenstände und Kleidung der Männer sicher; parallele Maßnahmen der Spurensicherung auch am Ort der Auseinandersetzung sind erfolgt. Die Polizei ermittelt u.a. wegen eines möglich versuchten Tötungsdelikts sowie gefährlicher Körperverletzung.

Die weiteren Ermittlungen zu diesen vier Männern, den weiteren beteiligten Personen auch in Lüneburg sowie den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Weitere Infos erfolgen zeitnah; vermutlich am morgigen Montag.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell