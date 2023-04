Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Lüneburg (ots) - ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 21.04.-23.04.23 ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

POL-LG: ++ schwerer Verkehrsunfall auf der B209 mit Motorradfahrer ++ Gefährliche Körperverletzung mit Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Brand eines Schuppens ++

Lüneburg

Lüneburg - Brand eines Schuppens

Am Freitag, gegen 20:30 Uhr, wird die Feuerwehr und Polizei zu einem Schuppenbrand in der Straße Auf der Hude gerufen. Feuerwehr kann den Brand rechtzeitig löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein anschließendes Haus verhindern. Kein Personenschaden. Es entstand ein Schaden von gut 7500 Euro.

Lüneburg - Essen auf Herd vergessen

Am Samstag, gegen 09:00 Uhr, wurde durch einen Nachbarn ein Brandmelder aus einer Wohnung in der Goethestraße wahrgenommen. Die Feuerwehr öffnete die geschlossene Tür und konnte in der Küche eine angeschaltete Herdplatte feststellen und den darauf befindlichen Topf mit Essen entfernen. Der 36 -jährige Bewohner wurde von der Feuerwehr schlafend auf dem Sofa festgestellt und aus der verqualmten Wohnung gerettet. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Personen-und Sachschaden verhindert werden.

B 209 zw. Brietlingen und Hohnstorf - schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 17:45 Uhr auf der B 209 in Höhe Brietlingen/OT Lüdershausen. Nach derzeitigen Ermittlungen überholte ein 57 Jahre alter Fahrer eines Porsche Boxster S auf der B209 von Brietlingen kommend im Kurvenbereich mindestens 5 vor ihm fahrende Pkw. Hierbei übersah der Fahrer das entgegenkommende Motorrad eines 19-Jährigen, der auf der B209 von Hohnstorf in Richtung Brietlingen unterwegs war. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und brachte den schwerstverletzten Kradfahrer in eine Spezialklinik nach Hamburg. Ein Gutachter wurde eingesetzt.

Lüneburg - Fußgängerin von Hund gebissen

Am Samstagmittag wurde eine 46-Jährige Fußgängerin in der Hermann-Schmidt-Straße auf dem Fußweg in Richtung Bei Mönchsgarten von einem angeleinten Hund in den Fuß gebissen. Sie begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Gast randalierte, nachdem er vom Gastwirt zur Ruhe ermahnt wurde

Am Samstagabend gegen 21:05 Uhr randalierte ein 26-Jähriger Gast im Außenbereich eines Lokals in der Innenstadt, nachdem dieser vom Gastwirt zur Ruhe ermahnt wurde. Der alkoholisierte Gast wurde durch die hinzugerufene Polizei beruhigt und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Lüneburg - alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Ein 32 Jahre alter Radfahrer fuhr Samstagabend gegen 22:15 Uhr in der Jägerstraße mit seinem Fahrrad gegen einen Kantstein und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Da der Fahrradfahrer alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Am Samstag, den 22.04.2023, kam es in Dannenberg zu einer Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Unfall. Der Beteiligte kam aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von 2,39 Promille von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein danebenstehendes Kind wurde gefährdet. Der Beteiligte entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bergen an der Dumme - Diebstahl aus Apotheke

Am Samstag, den 22.04.2023 zerstörte der unbekannte Täter auf unbekannte Weise die Fensterscheibe einer Apotheke in Bergen an der Dumme. Durch das nahezu vollständig entglaste Fenster verschaffte er sich Zutritt zum Objekt. Anschließend entwendete der Täter diverse verschreibungspflichtige Arzneimittel aus dem Medikamentenschrank.

Clenze - Gefährliche Körperverletzung und Widerstand

In Clenze kam es am 22.04.2023 im Nachgang einer gefährlichen Körperverletzung, bei welcher der Beschuldigte dem Opfer erhebliche Prelllungen der Rippenbögen zufügte, zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Opfer war vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits ins Klinikum Salzwedel verbracht worden. Bei den Folgemaßnahmen griff der Beschuldigte die Einsatzkräfte an und leistete Widerstand.

Woltersdorf - Zahlungsunwilliger Gast

Der stark alkoholisierte Beschuldigte nahm am 23.04.2023 in Woltersdorf die Leistungen eines Taxis in Anspruch. Am Zielort angekommen wollte er nicht bezahlen, der Taxifahrer verbrachte ihn daraufhin zum PK Lüchow.

Uelzen

Uelzen - Trennungsstreitigkeiten

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Uelzener Innenstadtbereich zwischen einem 25-Jährigen und einer 18-Jährigen auf Grund andauernder Trennungsstreitigkeiten zu wechselseitigen Körperverletzungen. Unbeteiligte schalteten sich ein und trennten die Streitparteien durch körperliches Einwirken auf den 25-jährigen Mann. Dieser wird im Anschluss durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

Bienenbüttel - unbefugtes Betreten / Diebstähle aus Schuppen

In der Nacht von Freitag auf Samstag schauten sich unbekannte Täter auf mehreren Grundstücken im Bereich Heinrichstraße und Eitzener Kirchsteig in Bienenbüttel um. Hier entwendeten sie neben Werkzeugen auch Fahrräder. Im Rahmen einer durchgeführten Absuche des Nahbereichs wurde Diebesgut u.a. ein schwarzes Damenrad der Marke Prophete aufgefunden. Die Polizei Bad Bevensen bittet um Hinweise: 05821-976550

++ Ein Bild vom Fahrrad unter www.polizeipresse.de ++

Suhlendorf - Einbruch in Apotheke

Zu einer kleinen Serie von Einbrüchen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich Suhlendorf. Unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters in eine Apotheke und erlangten Medikamente. Der Einbruch in einen Friseursalon blieb auf Grund des standhaltenden Sicherheitsglases einer Scheibe beim Versuch. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen Tel. 0581-930215 entgegen. Uelzen - Geschwindigkeitsmessungen/ Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagnachmittag wurden im Uelzener Stadtgebiet mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Neben einiger festgestellter Geschwindigkeitsverstöße endete die Fahrt für einen 36-Jährigen in der Hauenriede, da er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Weste - Fahren unter Einfluss

Samstagnacht wurde in Weste ein 34-Jähriger mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Mehrere durchgeführte Tests ergaben, dass er seinen PKW unter dem Einschluss von Alkohol (1,22 Promille) und Betäubungsmitteln führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell