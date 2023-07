Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Drogentest reagiert positiv; Grethem: Alkoholisiert gegen Brückengeländer; Wietzendorf: Unfall: 19-Jährige prallt gegen Baum

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.07.2023 Nr. 1

09.07 / Drogentest reagiert positiv

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagvormittag auf der Bornemannstraße den 42jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC und Amphetamine reagierte. Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Verfahrens waren die Folge.

09.07 / Alkoholisiert gegen Brückengeländer

Grethem: Ein 44jähriger Mann aus Langwedel befuhr am Sonntagabend mit seinem Pkw die Grethemer Hauptstraße, kam in Höhe der Einmündung "Am Salzberg" nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Der Leichtverletzte führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,55 Promille. Polizeibeamte stellten den Führerschein sicher, ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

10.07 / Unfall: 19-Jährige prallt gegen Baum

Wietzendorf: In der Nacht zu Montag, gegen 03.00 Uhr kam eine 19jährige Soltauerin auf der K 41 mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihre 20jährige Mitfahrerin blieb unverletzt.

