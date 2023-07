Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch am Nachmittag; Heidekreis: Achtung: Schockanrufe; Soltau: Alkohol am Steuer; E-Scooter ohne Versicherung

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.12.07.2023 Nr. 1

11.07./ Einbruch am Nachmittag

Walsrode: Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:30 Uhr und 16:50 Uhr schlugen Einbrecher das Fenster zu einem Badezimmer eines Wohnhauses in der Ernst-August-Straße ein. Sie drangen in das Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode, Tel. 05161/48640 entgegen.

11.07./ Achtung: Schockanrufe

Heidekreis/Soltau: Am Dienstag kam es im Heidekreis, insbesondere im Bereich von Soltau zu einer Welle von Schockanrufen. Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und gaben vor, dass die Tochter oder der Sohn des potenziellen Opfers einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun wird dringend Geld für das Abwenden einer Strafe benötigt. In anderen Fällen wurde per Nachricht auf dem Smartphone Kontakt aufgenommen. Es wird in den Nachrichten vorgetäuscht, dass die Tochter oder der Sohn eine neue Handynummer habe, die eingespeichert werden soll. In der Folge wird dann um Geld gebeten, da der vermeintliche Angehörige aufgrund des defekten Handys oder fehlender Zugangsdaten momentan nicht in der Lage sei, die sofort notwendigen Zahlungen zu tätigen. Die Polizei rät in solchen Fällen, die Telefonate sofort zu beenden. Im Zweifelsfall sollte man sich bei Angehörigen unter der bisher bekannten Nummer über den Wahrheitsgehalt des Anrufes erkundigen oder die Polizei informieren. Da die Maschen der Betrüger vielfältig sind und sie sich immer wieder neue Wege suchen, führt das insbesondere bei älteren Menschen oft zu Verunsicherung. Grundlegend sollte man jedoch spätestens bei Geldforderungen hellhörig werden und das Gespräch sofort beenden.

11.07./ Alkohol am Steuer

Soltau: Am Dienstagabend, gegen 20:35 Uhr wurde in der Lüneburger Straße ein Pkw-Fahrer kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

11.07./ E-Scooter ohne Versicherung

Heidekreis: Gleich vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellten Beamte am Dienstag bei Kontrollen von E-Scootern in Bad Fallingbostel, Neuenkirchen und Soltau fest. Dabei waren an den Elektrokleinstfahrzeugen keine oder ungültige Versicherungsplaketten angebracht. In einem Fall wurde ein E-Scooter unerlaubt mit einer zweiten Person darauf geführt. Bei einem anderen Fahrzeugführer wurde bei der Kontrolle Drogeneinfluss festgestellt. Die Fahrer müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell