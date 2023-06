POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl.

Lippe (ots) - Eine kurze unaufmerksame Sekunde führte am Donnerstagnachmittag (15.06.2023) gegen 17:45 Uhr vermutlich zu einem Unfall auf der Externsteiner Straße. Ein 26-jähriger Detmolder fuhr mit seinem Smart auf einen 64-jährigen Horn-Bad Meinberger auf, der mit seinem BMW nach links in die Fromhausener Straße abbiegen wollte. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Beide ...

