POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach bandenmäßigem Ladendiebstahl.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen gewaltsam über ein Fenster in eine Lagerhalle in der Westerfeldstraße ein, in der vorwiegend Metalle gelagert werden. Es liegen bisher keine Hinweise auf mögliches Diebesgut vor. Der Vorfall fand zwischen Dienstag und Donnerstag (13.-15.06.2023) statt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zeitraum ...

mehr