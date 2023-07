POL-HK: Soltau: Drogen: Polizei kontrolliert Pkw-Fahrer; Soltau: In Rezeption eingebrochen; Wietzendorf: Schockanruf: Polizei sucht Zeugen; Walsrode: Bei Starkregen ins Schleudern geraten

Polizeiinspektion Heidekreis

12.07./ Drogen: Polizei kontrolliert Pkw-Fahrer

Soltau: Polizeibeamte des Heidekreises führten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwoch auf der K 9, nahe dem Heidepark, eine Kontrolle des Abreiseverkehrs vom Heidepark durch. Dazu wurden zwei Kontrollstellen eingerichtet. Nach Wiedereröffnung des Freizeitparks wurde eine erhöhte Anzahl von Drogendelikten im Verlauf der letzten Wochen bei den Besuchern festgestellt. Die Beamtinnen und Beamten überprüften im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr insgesamt 126 Fahrzeuge. Bei einem 35-jährigen Autofahrer reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Fahrzeugführer wurde bei der Kontrolle angetroffen und festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiter wurden elf Pkw hinsichtlich technischer Veränderungen -Tuning- überprüft. Hier wurden bei fünf Fahrzeugen unzulässige technische Veränderungen festgestellt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

12.07./ In Rezeption eingebrochen

Soltau: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter zwei Türen zu einem Restaurant eines Campingplatzbetriebes in der Straße auf dem Simpel aufzuhebeln. Da dieses nicht zum Erfolg führte, wurde verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zur Rezeption. Hier brachen sie einen Schrank auf und entwendeten daraus einen Tresor. Der Schaden wird auf 6400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau, 05191/93800 entgegen.

13.07./ Schockanruf - Polizei sucht Zeugen

Wietzendorf: Am Dienstag kam es im Heidekreis und im Bereich Soltau vermehrt zu Schockanrufen (wir berichteten). In einem Fall führte die Masche zum Erfolg, zu dem nun der Zentrale Kriminaldienst die Ermittlungen aufgenommen hat. Eine ältere Dame aus Wietzendorf erhielt am Dienstgag gegen 13 Uhr den Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, welcher ihr in dem Telefonat mitteilte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Im Weiteren wurde ein mittlerer fünfstelliger Geldbetrag als Kaution gefordert, welcher bis 14:00 Uhr bei der Gerichtskasse einzuzahlen wäre. Unter dem aufrechterhaltenen Druck händigte die Frau dann einem vermeintlichen "Gerichtsvollzieher" den festgelegten Betrag in einer schwarzen Geldtasche aus. Die Übergabe ereignete sich in dem Zeitraum bis 14 Uhr an der Bahnhofstraße, Höhe Hausnr. 20/21. Der Geldbote näherte sich zu Fuß aus Richtung Ortsmitte kommend und entfernte sich anschließend in Richtung Ortsausgang. Die männliche Person mit dunklem Hauttyp wurde auf ca. 30Jahre geschätzt. Sie trug dunkle kurze Haare und war ca. 172 bis 175 cm groß sowie von schlanker Statur. Bekleidet war sie mit dunkler, unauffälliger Kleidung. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im dortigen Bereich Beobachtungen zu einer verdächtigen Person und auch zu Fahrzeugen gemacht haben, welche mit dem Täter in Verbindung stehen könnten. Zeugenhinweise werden an die Polizei Soltau, 05191/93800, erbeten.

12.07./ Bei Starkregen ins Schleudern geraten

Walsrode: Bei Starkregen und dabei nicht angepasster Geschwindigkeit geriet gestern Abend gegen 19:50 Uhr der 35-jährige Fahrer eines Ford auf der Autobahn 7 bei Walsrode ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Im Anschluss kollidiert der Pkw mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 55-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden der Verursacher sowie sein 39-jähriger Beifahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

